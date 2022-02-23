Türkiye Gazetesi

Tuzla'da iplik fabrikasında yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Sahil Bulvarı'nda bulunan ve yat imalatı yapılan ve iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevler yandaki karton fabrikasına da sıçradı.

ALEVLERE MÜDAHALE EDİLİYOR

Çevre illerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi her iki fabrikadaki alevlere müdahale ediyor.

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın Sakarya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 1 ölü Pendik'te sabah saatlerinde yangın çıkan dört katlı binanın giriş katındaki dairede mahsur kalan ve bacakları olmadığı öğrenilen 84 yaşındaki adam hayatını kaybetti.