Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de 2013'ün Ağustos ayında tesisatçılık işiyle uğraşan 38 yaşındaki Akif Demir, evinden ayrıldıktan bir daha haber alınamamıştı. Geçen 8 yılın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri dosyayı yeniden açtı.

Ekipler kayıp Akif Demir’in en son Cihan M. (29) ve Halil Ö. (39) isimli şahıslarla görüştüğünü tespit etti ve Demir’i öldürmüş olabilecekleri değerlendirilen Cihan M. ve Halil Ö.’yü 3 Şubat 2021 tarihinde gözaltına aldı. Halil Ö. emniyetteki sorgusunda Akif Demir’i alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti.

'AKİF DEMİR ÖLMEDİ'

'Kasten öldürme' suçundan yargılanan sanık, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı. . Tanık olarak dinelen sanık Halil Ö.’nün annesi Gülsen Ö., Davanın ilk duruşmasından bir hafta kadar öncesinde evlerine bir kargo geldiğini belirterek " Kargo paketi yırtılmıştı. Kargoyu getiren görevliye paketin neden yırtık olduğunu sordum. Bunun üzerine şahıs yüzüme bakıp hızlıca uzaklaştı. Kargoyu getiren kişinin Akif Demir olduğunu, onun ölmediğini düşünüyorum. Çünkü Akif'in fotoğrafını daha önce internette görmüştüm ve ona çok benziyordu. Ben Akif’in kaybolmasından sonra oğlum Halil’in hareketlerinde bir değişiklik hissetmedim" dedi.

'CİHAN M. OLAYA ZEMİN HAZIRLAMIŞTIR'

Müşteki avukatı Duygu Usanmaz ise olaya ilişkin "Biz olayın basit kasten öldürme değil, tasarlayarak öldürme suçu kapsamında değerlendirilmesini istiyoruz. Biz Cihan M.’nin de olayın iştirakçisi konumunda olduğu görüşündeyiz. Sanık Halil Ö., maktulü silahla başından vurarak öldürmüş, bu eylemin gerçekleştirilmesine de Cihan M. zemin hazırlamıştır. Daha sonra ise Cihan M. ve Halil Ö., maktulü çöplük alana götürmüşlerdir. Belki de cesedi attıktan sonra üzerine moloz dökmek suretiyle suç delilerini gizleme yoluna gitmişlerdir. Bu sebeple biz Cihan M.’nin de aynı suçtan yargılanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'AKİF DEMİR'İN ÖLÜP, ÖLMEDİĞİ BELLİ DEĞİL'

Tasarlayarak öldürme suçunun koşullarının bulunmadığını söyleyen Halil Ö.'nün avukatı Hakan Akkaya ise "Cihan M.’nin dava konusu olayda iştiraki olduğuna dair beyanlara katılmıyoruz. Maktulün baş kısmına ateş edildiğine dair beyanları da kabul etmiyoruz. Müvekkilim vicdani rahatsızlık nedeniyle samimi beyanlarda bulunmuştur ancak maktul bulunmadığından, ölüm olayının ne şekilde gerçekleştiği ya da Akif Demir’in ölüp ölmediği belli değildir" şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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