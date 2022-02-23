OLAY YERİNDEN KAÇARKEN YAKALANDI
Okulda dehşet! Görevli kadın eşi tarafından öldürüldü Sincan'da bir ortaokulda temizlik görevlisi olarak çalışan genç kadın, mesai bitiminde kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
İş adamı eşi ile telefonda konuşurken öldürüldü Eyüpsultan’da iş adamı Serdar Karakoç, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. İş adamının telefonda eşiyle konuşurken öldürüldüğü ortaya çıktı.
Bağcılar'da 'teselli' cinayeti: 'Takma kafana' dedi öldürüldü İstanbul'da bir börekçide kahvaltı yaptığı sırada kız arkadaşından ayrılan genci teselli etmek isteyen esnaf, "Takma kafana, sana kız mı yok" dediği genç tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.