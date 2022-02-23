Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Bağdınısağır Mahallesi'nde meydana gelen olayda hakkında uzaklaştırma kararı verilen 65 yaşındaki B.D., kendisinden boşanmak isteyen eşi Hatice Dik'in yanına gitti. Eve girmek isteyen B.D. ile Hatice Dik arasında tartışma çıktı. B.D., yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini vurdu. 

OLAY YERİNDEN KAÇARKEN YAKALANDI

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hatice Dik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hatice Dik'in cansız bedeni otopsi için Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan B.D. ise jandarma ve polis ekiplerinin çalışması sonucu Aksu Köprüsü yakınlarında yakalandı. 
 
Gözaltına alınan B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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