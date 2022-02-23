Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Ali Özkeskin, odasından çıkmaması üzerine merak edip kendisini kontrol eden annesi tarafından ölü olarak bulundu. Talihsiz kadın oğlunu hareketsiz bulunca yardım çığlıkları atarak sinir krizi geçirdi.

YARDIM ÇIĞLIKLARINI DUYAN KOMŞULAR ELİPLERE HABER VERDİ

Olay, saat 22.00 sıralarında Orta Mahalle 201 Sokak üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin yanından ayrılarak evdeki diğer odaya giren Ali Özkeskin bir süre odadan çıkmadı. Oğlunun sağlık durumundan şüphelenerek odaya giren Özkeskin'in annesi oğlunun yerde hareketsiz olarak yattığını gördü. Annesinin yardım çığlıkları üzerine eve gelen komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özkeskin'in hayatını kaybettiğini belirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Özkeskin'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Uzman doktor evinde ölü olarak bulundu Giresun'da ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapan doktor, evinde ölü olarak bulundu.

Emekli subay evinde ölü olarak bulundu Muğla’nın Datça ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen emekli subay evinde ölü olarak bulundu.

21 yaşındaki genç ölü olarak bulundu Niğde'de 21 yaşındaki genç elma bahçesinde ölü olarak bulundu. Bölgeye polis ekipleri ve sağlık çalışanları sevk edildi.

15 yaşındaki çocuk zeytinlikte ölü olarak bulundu Bursa'nın Osmangazi ilçesinde zeytlinlikte yerde hareketsiz yatan biri olduğunu gören mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yerde hareketsiz yatan Ferit Ertürk (15) isimli gencin öldüğünü belirledi.