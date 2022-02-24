Türkiye Gazetesi

Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'ya saldırıya geçmesi ile İstanbul’da yaşayan Ukraynalı bazı vatandaşlar soluğu Bakırköy Florya’da bulunan Ukrayna Konsolosluğu’nun önünde aldı. Konsolosluğa gelen Ukraynalılar, ülkelerinde yaşanan durumla ilgili bilgi alıp, orada yaşayan yakınlarını Türkiye’ye getirebilmenin yollarını arıyor.

“ORADA BULUNAN HERKES KORKUYOR”

Eşiyle birlikte konsolosluk önüne gelen Elana İleri, ailesinin ve dostlarının Kharkiv’de yaşadığını ve şu an için büyük bir korku yaşadıklarını belirterek, “Dostlarım, arkadaşlarım orada Kharkiv kentinde yaşıyor. Orada bulunan herkes korkuyor, kimse ne olacağını bilmiyor. Savaş başladı. Bazı vatandaşlar orada bodrumda şu an, çünkü Kharkiv’e yönelik çok yoğun saldırı var. Annemi Türkiye’ye getirmek istiyorum ama şu an gelemiyor. Çünkü evini bırakmak istemiyor. Orada hırsızlıkta çok fazla yaşanıyor” diye konuştu.

Ukrayna duyurdu: Rusya sivilleri vurdu çok sayıda ölü ve yaralı var Sondakika... Ukrayna, Rusya'nın saldırıları sonrası 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Büyükelçisinden yaptırım çağrısı: Türkiye Boğazları kapatmalı Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, hava sahasının ve Rus gemileri için Boğaziçi ve Çanakkale Boğazları’nın kapatılması için çağrısında bulundu. Büyükelçi Türkiye’nin Rus tarafına yaptırım uygulanmasını istediklerini belirtti.