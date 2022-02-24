Türkiye Gazetesi

Isparta Zafer Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda olay meydana geldi. Mahalledeki bir dairede yoğun koku sebebiyle apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonucu kokunun bir daireden geldiği anlaşıldı.

Dairenin kapısının açılmaması üzerine ekipler aşağı pencereden daireye girdiğinde 20 yaşındaki Merve Başkal’ın hareketsiz bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Merve Başkal’ın kaybettiği anlaşıldı.

3-4 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Yapılan ilk incelemede genç kadının 3-4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Merve Başkal’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeni ve zamanının belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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