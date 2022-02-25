Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde Esin Doğan ve Süleyman Doğan çifti kızları Dilan Doğan’ı ve torunlarını almak için kızının eski eşi Mustafa Ö.’nün evine geldi. Dilan Doğan’ı zorla tuttuğu iddia edilen Mustafa Ö.’nün evinin önüne gelen Doğan çifti, kızını ve torunlarını istemesi üzerine tartışma çıktı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesiyle Mustafa Ö. ve Şadan Ö.’nün pompalı tüfeğinden çıkan kurşunlar Doğan çiftine isabet etti. Olay yerinde yere yığılan Doğan çifti için mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde Esin Doğan’a yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Süleyman Doğan tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Bölgeye gelen polis ekiplerinin çalışmaları ile olaya karıştıkları düşünülen Mustafa Ö. ve Şadan Ö. gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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