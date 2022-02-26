Türkiye Gazetesi

Soğuk havalar beraberinde soba zehirlenmeleri gibi birçok acı olayıda beraberinde getiriyor. Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 katlı Emek Apartmanı'nda ikamet eden bir kişi doğal gaz zehirlenmesinden dolayı hastaneye başvurdu. Polis ekiplerine ifade veren apartman sakini, doğal gazdan zehirlendiğini ama kaçağın kendi evinden olmadığını söyledi.

Polis ekipleri durumu hemen apartman yöneticisine bildirerek apartmanı boşaltmasını ve Başkent Doğalgaz ekiplerine haber vermesi gerektiğini söyledi. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Başkent Doğal gaz ekipleri sevk edildi. Apartman boşaltılırken, Başkent Doğal gaz ekipleri yaptıkları çalışmalarda kaçağın Döndü Batmaz'ın (34) evinden geldiğini tespit etti.

ANNE VE ÇOCUKLARI ÖLÜ BULUNDU

Dairenin kapısını uzun süre çalan ve açan olmayınca da itfaiye ekipleri eve girdi. Ekipler eve girdiklerinde Döndü Batmaz ile çocukları Özkan Batmaz (11) ve Umut Batmaz'ı (5) evde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde anne Batmaz ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri de evde çalışma yaptı. İlk belirlemelere göre anne ve çocukların doğal gaz kaçağından zehirlendikleri öğrenildi.

Anne ve çocukların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması ise devam ediyor.

ANKARA'YA 3 GÜN ÖNCE TAŞINMIŞLAR

Doğalgaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun 3 gün önce Sivas'tan Ankara’ya taşındığı ve evinde sadece 2 koltuk ile bir kilim olduğu öğrenildi.

Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun yaşadığı evin kapısına mühür vuruldu.

EVE MÜHÜR VURULDU

Döndü Batmaz (34), Özkan Batmaz (11) ve Umut Batmaz'ın (5) doğalgaz zehirlenmesi iel hayatını kaybettiği ev, ekiplerin incelemelerinin ardından günün ağarması ile mühür vurularak kapatıldı.

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