Meteorolojiden edinilen bilgiye göre rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da kuzeybatı, Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 12

  İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 11

  İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15

  Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 17

  Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 17

  Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 10

  Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

  Erzurum: Parçalı bulutlu 7

  Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15                                          