Meteorolojiden edinilen bilgiye göre rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da kuzeybatı, Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 11
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15
Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10
Erzurum: Parçalı bulutlu 7
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15