Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılar 5. günde devam ederken Ukrayna’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı’nca yürütülen çalışmalar da kararlılıkla sürdürülüyor. Romanya gibi çevre ülkelere yönlendirilen vatandaşlar konsoloslukların ayarladığı otobüslerle Türkiye’ye getiriliyor.

25 SAATLİK SÜREN YOLCULUK

Bugün gece boyunca sabahın ilk saatlerine kadar 2 otobüs ve 5 midibüs olmak üzere toplam 1834 kişilik kafile yurda giriş yaptı. Pasaport işlemleri gerçekleştirilen vatandaşlar tekrar geldikleri otobüslerle İstanbul’a doğru yola çıktı. Gelen yolculardan 24-25 saat süren yolculukta yanlarına evcil hayvanlarını da getirenler vardı. Lina isimli köpeğini yanında getiren Samet Ünal, “2 gündür yoldayız zor oldu ama geldik. Odessa’da biz yola çıktıktan sonra belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı gelmiş. Olayların başladığı ilk zaman yakından bomba sesi duyduk ama şu anda durum normalmiş. Sahiplendiğim köpekle geldik. Onun da pasaportu var artık Türkiyeli” dedi.

“SAVAŞTAN KAÇTIK”

Çocuklarıyla birlikte çalıştığı iş yerini kapatarak Odessa’dan Türkiye’ye gelen Seracettin Özman, ”Savaş çok zor bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Savaştan dolayı kaçtık. İşlerimizi, arabalarımızı her şeyimizi bıraktık, çıktık geldik. Dün akşam haber aldık Odessa’da çatışma olmuş. Akrabalarımız orada şu anda kendi evlerinde” diye konuştu.

“KİEV HALKI ÇOK ZOR DURUMDA”

Teyfik Karadoğan, "Kiev Ukrayna’da en çok çatışmanın olduğu bölge. Sürekli bombalar patlıyor. Evimin yakınlarına helikopter düşmüştü hatta. Sesini duyduk şiddetli şekilde. Sığınıkta kalmaya başladık. Kiev halkı çok zor durum yaşıyor şu anda yiyecek sorunu var. Yakınlarımız da var kaçmaya deniyorlar kendi imkanlarıyla. Biz Romanya’ya gittik. Orada bize Türkiye Cumhuriyeti sahip çıktı. 5 yıldır Ukrayna’dayım. Savaş söylentileri vardı 5 yıldır ama konduramıyorduk. Kendimizi psikolojik olarak hazırlamıştık. İnsanoğlu yaşama içgüdüsüyle hareket etmeye başlıyor. Biz de o içgüdü ile harekete ederek stoklarımızı yapmıştık. Sığınaklara geçmiştik. Her ne kadar hazırlıklı da olsak çok zor bir durumdu" şeklinde konuştu.

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