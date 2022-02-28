Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin Balkanlardan geleceğini açıkladığı kar yağışı yurda giriş yaptı. Kısa sürede Edirne ve Kırklareli'de yollar beyaza büründü. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Edirne kent merkezinde zaman zaman kar, zaman zaman karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

Sıcaklıkların sıfırın altında ölçüldüğü Balkanlar sınırında ise yoğun kar yağışı var. Bulgaristan sınırındaki köylerde kar bitki örtüsünü beyaza bürümüş durumda. Meteorolojik tahminlere göre, kar yağışı akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.

KIRKLARELİ'DE SICAKLIK 1 DERECE

Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile Dereköy Sınır Kapısı civarında yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının 1 derece kaydedildiği kentte kar yağışının etkisinin yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Kar geri geliyor (28 Şubat 2022 hava dyurumu) Meteoroloji son dakika açıklamasında kar yağışı uyarısında bulundu. Bugün Trakya'dan yurda giriş yapacak olan kar yağışı hafta içerisinde İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da etkisini hissettirecek. Kar yağışının İstanbul'da ise özellikle Çarşamba günü akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor.