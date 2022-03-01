Türkiye Gazetesi

Teknolojik çağın getirdiği en büyük nimetlerden biri internet üzerinden alışveriş yapmak. Özellikle teknolojik cihazlarında satışın yapıldığı internet üzerinde dolandırıcılarda bu tür alışverişler için fırsat kolluyor. Bu dolandırıclık örneklerinin birden fazla örneği yaşanmıştır ne yazık ki. İnternetten telefon alan ama siparişi geldiğinde telefondan alakasız bambaşka bir şeyin geldiğini görüp mağdur olan binlerce insan var. İşte Yargıtay bu konuda dolandırıcılara yönelik emsal bir karar aldı.

'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK'

Bursa'da internet üzerinden satış yapan ve cep telefonu yerine salatalık, sigara bırakma cihazı, oyuncak gibi ucuz malzeme gönderen bir kişi, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ davasından beraat etti. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz müracaatı üzerine devreye giren Yargıtay 15. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda, sanal alemden vatandaşları dolandıranların nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna dikkat çekildi. Alınan karar şu şekilde:

“Olayda sanığın bir internet sitesinde cep telefonu satışı için ilan verdiği, mağdurla 150TL’ye satış konusunda anlaşıldığı, ortadadır. Anlaşılan ücretin sanığın verdiği hesaba yatırıldığı ancak sanığın gönderdiği koli açıldığında içinden sigara bırakma cihazının çıktığı belirlenmiştir. Kargodan cep telefonuyla karıştırılması hayatın olağan akışına uygun olmayan sigara bırakma cihazı çıkması sonucu yapılan incelemede sanığın, farklı mağdurlara yönelik benzer eylemlerde de bulunmuş ve bu konuda başka davalar da adına açılmış olduğu görülmüştür.

'DOLANDIRICILIK SUÇU OLUŞTURUR'

Sonuç olarak sanığın baştan itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği ve fiilinin Türk Ceza Kanunu’nun.158/1-f maddesinde düzenlenen bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Yargıtay'dan emsal karar: İşyeri telefonunu kullanan yandı Bir yiyecek içecek şirketinde otomat makine operatörü olarak çalışan işçi, çalıştığı iş yerine ait telefonu kişisel işleri için kullanınca işveren tarafından tazminatsız kovuldu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, işyerine ait telefon hattının işçi tarafından kullanılmasının doğru olmadığına dikkat çekti.

Yargıtay'dan aldatan kadın ve kaynana kararı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendirdi ve kayınvalidesine hakaret eden ve özel şahsi görüntülerini başka erkeklere yollayan kadın ile karısına bağımsız konut sağlamayan ve eşine şiddet uygulayan erkeğin eşit kusurlu olduğuna karar verdi.

Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren istifa kararı Yargıtay emsal niteliğinde bir karar imza attı. İstifa etmeden önce başka işe giren işçinin kötü niyetli olmadığını karar kıldı.