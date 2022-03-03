Türkiye Gazetesi

Bartın'ın Ulus ilçesinde esnaflık yapan Niyazi Dönmez yanından ayırmadığı horozu ile her yere gidiyor. Öyle ki horozu omzuna alarak her gün işe gidiyor. 49 yaşındaki Niyazi Dönmez'in arkadaşının hediye ettiği Hint horozu sahibinin yanında neredeyse hiç ayrılmıyor.

Elleriyle beslediği horozla arasında başlayan dostluğun kendisine iyi geldiğini söyleyen Dönmez, bazı vatandaşların omzunda gördüğü horozuna çok şaşırdıklarını söyledi.

Bartın'da esnaflık yapan 49 yaşındaki Niyazi Dönmez, kendisine hediye edilen horozunu omzuna alarak her gün işe gidip geliyor.

'OMZUMDAN İNMEZ OLDU'

Horozla beraber resim çektirmek isteyen, sevmek isteyen insanların taleplerinden çok memnum kaldığını ifade eden Niyazi Dönmez, "Ulus ilçemizden bir köye servise gitmiştim. Orada Hint horozlarını görünce servise gittiğimiz kişi iki tane yavru Hint horozu hediye etti. Bunlara bakıyordum ve zamanla büyüdüler. Kedilerin getirdiği kemirgeni yiyen horozun bir tanesi telef oldu. Bu da zamanla bana alıştı ve ellerimle besliyordum. Benden ayrılmaz oldu. Bir süre sonra evden aşağıya iner inmez yanıma gelirdi ve omzuma aldım. Ondan sonra alıştı ve şimdi omzumdan inmiyor." dedi.

'TERAPİ GİBİ GELİYOR'

Birçok arkadaşının horozu satması için yüksek paralar teklif ettiğini söyleyen Dönmez horozu vermediğini belirterek "Eş dost herkes bunu seviyor. Benim için maddiden çok manevi değeri var. Bana terapi gibi geliyor" dedi.

Bartın açıklarında denize düşen Rus gemici kayıplara karıştı Bartın'ın Kurucaşile ilçesi açıklarında yaşanan olayda kuru yük gemisinden denize düşen Rus gemici kayıplara karıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gemiciyi bulmak için arama çalışmaları başlattı.

Bartın'da yüzlerce öğrenci hastanelik oldu! Bartın'da yüzlerce öğrenci bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile hastanelik olunca valilik soruşturma başlattı. Öğrencilerdeki hastalık belirtilerinin amip kaynaklı olduğu düşünülürken, yedikleri yemek ve içtikleri sular araştırılıyor.

Bartın'da sel felaketi! Ev ve iş yerleri su altında Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken birçok araç sular altında kaldı. Köprülerin yıkıldığı selde ev ve iş yerlerini de su bastı.