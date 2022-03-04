Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 18 günlük eşi Sevgi Nur Aktaş’ı tabanca ile başından vuran polis memuru Müslüm Aktaş tutuklanmış ve ardından mahkemeye sevk edilmişti. Son olarak gerçekleşen Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde katil kocanın cezası belli oldu.

31 YIL HAPİS CEZASI

Karar duruşmasında son sözü sorulan sanık, eşini vurmadığını ve onu çok sevdiğini söyledi. Sanığı dinleyen mahkeme, ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı suçlarından’ 31 yıl hapis cezasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Keçiören ilçesinde polis memuru M.A, 18 günlük eşiyle yaşadıkları tartışmada, boğuşma sonrası eşi Sevginur Aktaş’ı silahıyla başından vurdu. Olayda ağır yaralanan Aktaş, hastaneye kaldırımış ve tedavi altına alınmıştı. Hastanede gördüğü tedavi sonrası taburcu olan Sevgi Nur Aktaş’ın beyninin hasar görmesinden dolayı yürümekte ve görmekte sorun yaşadığı öğrenildi.

İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Olay günü eşinin intihar ettiğini öne süren Müslüm Aktaş, polise verdiği ifadesinde ise intiharın yaşanmadığını ve kendisinin vurduğunu dile getirmişti.

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