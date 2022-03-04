Sakarya’nın Kocaali ilçesi Demiraçma Mahallesi’nde olay meydana geldi. İbrahim Obuz idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.
TERS DÖNEN TRAKTÖR ALTINDA KALDI
Sürücü, ters dönen traktör altında kalırken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Obuz’un hayatını kaybettiğini belirlerken jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.
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