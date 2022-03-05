Türkiye Gazetesi

Şubat ayının sonu ve Mart ayının ilk haftasında yurt genelinde etkili olan yağışlar, İstanbul'da da kendisini gösterdi. Kentteki barajlarda genel doluluk oranı yüzde 83.78 seviyesine geldi.

2021 KASIM AYINDA YÜZDE 41'Dİ

İstanbul'da mevsim normallerinin altında yağış alan sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 yılının Kasım ayında genel doluluk oranı yüzde 41.19 olarak ölçülen baraj doluluk oranları, 2022 yılının Mart ayında yüzde 83.78’e yükseldi.

Sene başından itibaren kar ve sağanak yağışların etkisini göstermesi ile birlikte İstanbul’da bulunan barajlarda en fazla doluluk oranına sahip olan baraj ise Ömerli Barajı. Anadolu Yakasında bulunan Ömerli Barajının doluluk oranı 92.15 olarak ölçüldü.

İstanbul’da bulunan barajların doluluk oranı ise şu şekilde ölçüldü:

Alibeyköy yüzde 76.21

Büyükçekmece yüzde 80.73

Darlık yüzde 91.46

Elmalı yüzde 98.65

Istrancalar yüzde 96.6

Kazandere yüzde 100

Ömerli yüzde 92.15

Pabuçdere yüzde 94.99

Sazlıdere yüzde 54.69

Terkos yüzde 79.7

İstanbul barajlarındaki doluluk 1 haftada yüzde 20 arttı İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 76.84'e yükseldi. Kentte etkili olan karın erimesi ve ardından sağanak yağışla birlikte hızla yükselişe geçen barajlardaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 20 arttı.