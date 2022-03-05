Türkiye Gazetesi

Antalya Serik'e bağlı Belek Mahallesi'ndeki parkta oynayan 10 yaşındaki Mahra Pelin Pınar'a sokak köpekleri saldırdı. Can havliyle yola atlayan küçük kız, İrfan Y. idaresindeki kamyonun altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlardan Arslan Çelik "Parkta 3-5 köpek vardı. Bu tür olayların tekrar olmaması için köpeklerin barınaklara konması lazım. Kız çocuğu az kalsın ölüyordu. Köpeklerden korktuğu için o can havliyle kamyonun altına girdi" diye konuştu.