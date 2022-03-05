Türkiye Gazetesi

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’un 14. haftasında lider Fırat Üniversitesi GSK, sahasında Bingöl Karlıova Yıldırımspor’la karşılaştı.

Gergin başlayan ve Fırat Üniversitesi’nin 1-0’lık üstünlüğüyle devam eden maçın 40. dakikasında hakem Hasan Basri Beyter, Bingöl ekibinden kaptan Nihat Demirbağ’ı kırmızı kartla oyundan attı. Kırmızı kartın haksız olduğunu düşünen Karlıova Yıldırımspor teknik heyeti ve futbolcuları maça devam etmeme kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun müsabakayı Fırat Üniversitesi adına hükmen 3-0 tescil etmesi bekleniyor.

Türk futbolunun efsane futbolcusu Şenol Birol hayatını kaybetti! Çaykur Rizespor’un kurucu üyelerinden olan ‘efsanevi’ olarak anılan futbolcu Şenol Birol, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 86 yaşında hayatını kaybeden Şenol Birol, futbolculuğu kadar Fatma Girik'le başrollerde yer aldığı "Şenol Birol Gol" isimli filmiyle de hafızalara kazınmıştı.

Trabzonspor'da bir futbolcu korona oldu Trabzonspor: "Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."