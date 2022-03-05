Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen olayda motosikletiyle seyir halindeyken kaza geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra canından oldu. Kaza, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Burmahancı Caddesi'nde 20 Şubat günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Döndü U.'nun kullandığı 07 FPD 41 plakalı kamyonet ile Neşet Günay'ın kullandığı 07 AGV 165 plakalı motosiklet çarpıştı.

14 GÜN SONRA ÖLDÜ

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Günay, ağır yaralı olarak Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 14 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Gencin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi olan Çorum'a gönderildi.



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