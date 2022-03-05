Türkiye Gazetesi

Mersin'de sözlü olarak başlayan kavga şiddetini arttıdı, bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü. Daha sonra cinayeti işleyen adam da canına kıydı. Olay, ilçeye bağlı Tömük Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Duruel ile Ali Öngel arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Duruel, yanında getirdiği tüfekle Öngel’i vurdu.

CİNAYET İŞLEYİP İNTİHAR ETTİ

Silah sesini duyanlar olay yerine giderken Öngel tüfekle bu kez kendine ateş etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından alınan 2 ağır yaralı da İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Her iki tarafın yakınlarının hastaneye toplanması nedeniyle polis tedbir amaçlı geniş güvenlik önelemi aldı, gelen tüm araçları da tek tek kontrol etti. Savcının inceleme yaptığı olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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