Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Yenişehir Gölü'ndeki asma köprüde video çekmek isteyen 18 yaşındaki Suriye uyruklu Recep El Reşit, dengesini kaybederek suya düştü.

CANSIZ BEDENİ ERTESİ GÜN BULUNDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD dalgıç ekiplerinin genci bulmak için yaptığı çalışmalar gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

Sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarını başlatan Hatay Büyükşehir İtfaiyesi dalgıç ekipleri, gencin cansız bedenini bularak gölden çıkardı. Olay yerine gelen gencin yakınları gözyaşı döktü.

Recep El Reşit'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

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