Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir dairede çıkan yangında çıkan yangında SMA hastası küçük çocuğun kullandığı tüm cihazlar küle döndü. Kahreden olay, Güzelyurt Mahallesi 203 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında dün akşam saatlerinde yaşandı. Gökhan Gürmez, eşi Didem Ayşe Gürmez ve 4 çocuğunun yaşadığı apartmanın yatak odasında önce bir patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

MUSTAFA'NIN KULLANTIĞI TÜM CİHAZLAR YANDI

Yangını fark edenler durumu anında yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında ailenin en küçük çocuğu olan SMA hastası Mustafa Yağız Gürmez’in kullandığı solunum, aspirasyon, nabız ve oksijen seviyesini ölçen cihazlar yandı. Küçük Mustafa, eve gelen sağlık çalışanları tarafından önce bir hastaneye, daha sonra ise babaannesinin yanına götürüldü. Evde yapılan incelemede, yangının cihazların çalışması için jeneratöre bağlı olan akülerin patlaması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

2-3 AYLIK MEDİKAL MALZEMELERİ KÜL OLDU

Yaşananları anlatan anne Didem Ayşe Gürmez, “SMA hastası 3.5 yaşında bir oğlumuz var. Onun cihazlarının bağlı olduğu üç akülü bir jeneratörüz var. Akım biraz fazla geldi sanırım, patlama meydana geldi. Ardından odayı alevler sardı. Allah’tan jeneratör, çocuğumun kaldığı odada değildi. Biz onu kendi kaldığımız odaya koymuştuk. Ucuz atlattık. İçeride büyük hasar var. Tüm cihazlar gitti. Cihazların bazılarını emniyet kayıt altına almak için götürdü. Ne denir bilmiyorum. Solunum cihazı, aspirasyon cihazı, nabız ve oksijen seviyesini ölçen cihazlarımız yandı. Bebek arabası yandı. Nereden baksak 2-3 aylık medikal malzemeler yandı. 2 kat elbisesini zor kurtardım. Buna şükür dedim” dedi.

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