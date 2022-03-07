Türkiye Gazetesi

Rus işgalinin ardından anne ve babasını Ukrayna’da bırakmak zorunda kalan 11 yaşındaki küçük çocuk tek başına ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. Dünya medyasının konuştuğu küçük çocuk tek başına 965 kilometrelik yolu giderek Slovakya sınırına ulaştı. Kahraman çocuk elinde sadece bir telefon numarası ve plastik torbayla ailesini geride bırakarak ülkesinden ayrıldı.

KİLOMETRELERCE UZAKLIKTAKİ SINIRA YÜRÜDÜ

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali insanlık dramlarını da beraberinde getirdi. Rus ordusunun bombaladığı Ukrayna şehirlerinden biri Zaporijya’da Rus ordusu tarafından ele geçirildi. Dün ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu. Savaştan kaçan sivillere yaşlı çocuk kadın demeden nasıl ateş açıldığı canlı yayında ekranlara geldi.

ELİNDEKİ YAZI HAYATINI KURTARDI

11 yaşındaki Ukraynalı savaş mağduru çocuğun elindeki yazının da sırrı çözüldü. Talihsiz çocuğa anne ve babasının Slovakya'da yaşayan akrabalarının telefon numarasını eline yazdığı ortaya çıktı. Slovakya resmi kaynakları çocuğun, akrabalarına ulaştırıldığını bildirdi.

“GERÇEK BİR KAHRAMAN”

Slovakya İçişleri Bakanlığı, sınırı tek başına geçen Ukraynalı mülteci çocuk hakkında bir açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: 'Gerçek bir kahramana yakışan gülümsemesi var. Korkusuzluğu ve kararlılığıyla oradan kurtulmayı başardı.'

Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı savaşmak istiyorlar! 20 bin kişi başvurdu Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi sürerken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, yurt dışından yaklaşık 20 bin kişinin Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.