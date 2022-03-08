Türkiye Gazetesi

Akıllara durgunluk veren soygun Kağıthane'nin Nurtepe ilçesinde meydana geldi. Maskeli 4 soyguncu girdikleri kuyumcuda dükkan sahibini silah doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra 1 milyon liralık altını alarak kuyumcuyu soyup soğana çevirdiler ve çıkarken ateş açtılar.

2 DAKİKADA 1 MİLYONLUK SOYGUN

Öğle saatlerinde maskeli 4 şahıs, otomatik silahlarla kuyumcuya girdi. Şahıslar çalışanı silah doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 2 dakika içerisinde silahın dipçiğiyle tezgahlarını kırdığı kuyumcudan yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Kaçarken havaya da ateş açan gaspçılar olay yerinden uzaklaştı. Soygun anları ve şahısların kaçması ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Kağıthane'de 4 soyguncu bir kuyumcuyu otomatik silahla soyarak yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şahısların kaçtıkları aracı ve plakasını belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin parmak izi incelemesi yaparak ve boş kovanı alarak delillendirme çalışması yaptı. Polis ekiplerini soyguncuları yakalama çalışması sürüyor.

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