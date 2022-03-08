Yüksekova'da bir eve düzenlenen operasyonda 130 kilodan fazla eroin ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam etti. Bu kapsamda ilçedeki bir ikamette arama yapan ekipler, 132 kilo 300 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkari'de bir evden 130 kilodan fazla eroin çıktı
08.03.2022 - 22:29 | Son Güncelleme: 08.03.2022 - 22:41
Türkiye Gazetesi
Hakkari'de zehir tacirlerine ağır darbe! Yüksekova ilçesinde bir eve baskın yapan ekipler 132 kilo 300 gram eroin ele geçirdi.
Etiketler : hakkari,yüksekova,
833805 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/833805.aspx
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