Türkiye Gazetesi

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz yaptığı açıklamada, bugünlerde ayçiçek yağı ile ilgili ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, "Elbistan olarak biz 71 bin dekarda 19 bin ton üretim gerçekleştiriyoruz. 2021 yılı içerisinde yaklaşık 4 milyon dolarlık kuruyemişlik ayçiçeği hububat ihracatımız, yüzde 45 artış ile 6 milyon dolara yükselmiştir. Bu da şunu göstermektedir ki, biz bu anlamda ayçiçeği yağı ile ilgili sorun yaşamayacağız. Bu anlamda ciddi tarım topraklarına sahibiz. Artarak yapılan bir tarımsal üretim söz konusu” dedi.

YAĞ RAFLARI DOLU

Başkan Gürbüz, Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, fiyat artışı yaşanan ayçiçeği yağıyla ilgili olarak başta zincir ve yerel marketler olmak üzere temel gıda satışı yapan işletmelerde yağ raflarını ve stokları kontrol ettiğini sözlerine ekledi.

Ayçiçek yağında fiyatların düşeceği tarih açıklandı Son dakika: İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, Türkiye'nin ayçiçek yağında bir stok sıkıntısı çekmediğini belirterek, "2-3 günde bir ürünün stoku bitmez. Hafta sonu vurgun yaptılar. 15-20 gün sonra yağ fiyatları düşecek" dedi.

Erdoğan ayçiçek yağı tartışmalarına son noktayı koydu: Stokçular hesabını verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ayçiçek yağındaki spekülasyonlara ilişkin açıklama yaptı ve"Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor. Sıkıntımız olmadığı halde stokçuluk yapanlar bunun hesabını verecek" ifadelerini kullandı.