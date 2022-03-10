Türkiye Gazetesi

Vicdanları yaralayan bir kadın cinayeti haberi de Sakarya'dan geldi. 24 yaşındaki genç kadın nişanlısına kendisinden ayrılmak istediğini söyledi. Deliye dönen nişanlı, genç kadının canına kıydı. Talihsiz kadının annesini de ağır yalayan şahıs, olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada polis ekiplerinin takibine girince kaza yaptı. Bu sayede yakalanan zanlı gözaltına alındı. Hayatını kaybeden genç kadının ise 3 gün sonra yeni yaşına gireceği öğrenildi.

MUTFAK BIÇAĞIYLA DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, saat 19.30 sıralarında Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Oktay H. (23) kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü’nün (24) evine geldi. Burada çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Oktay H., mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü’yü defalarca bıçakladı. Bu sırada Oktay H., kendisini engellemeye çalışan Üzümcü’nün annesi İfakat Evcil'i (49) de karnından bıçakladı. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Oktay H. ise olay yerinden 38 ABA 203 plakalı otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Asya Pınar Üzümcü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İfakat Evcil ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, annesinin ise tedavisi sürüyor.

3 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

Olayın ardından soruşturma başlatan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin çevre illere kaçma ihtimaline karşı birçok ilin emniyet müdürlüğüne bilgi verdi. Yapılan araştırmada otomobilin Sakarya iline gittiği tespit edildi. Şüpheli araç, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymadı. Kovalamaca sonucu Oktay H.’nin içinde bulunduğu otomobil, Pamukova ilçesi girişinde kaza yaptı. Polis ekipleri zanlıyı ve otomobilde bulunan arkadaşı Alican V.’yi (26) yakalayarak gözaltına aldı. Kazada yaralanan Oktay H. ve arkadaşı Alican V., Sakarya Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüphelilerin tedavilerinin ardından Bursa’ya getirileceği belirtildi.

Öte yandan ölen Asya Pınar Üzümcü’nün 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.