Türkiye Gazetesi

Adana'da bir düğün, kanlı saldırıyla felakete dönüştü. Düğün esnasından söz dalışına gşren şahısların tartışması kavgaya dönüştü. Söz konusu şahıslardan biri tartıştığı 4 kişiyi düğün salonunun dışında bıçakladı.

SALDIRGAN DEVRİYE GEZEN POLİSLER TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mücahitler Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.E, düğünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Erkan Ç., Ziya Can K., Oğuzhan B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Ardından tartışan kişiler düğün salonundan dışarı çıktı.

Kavganın taraflarından A.E, dışarı çıktıktan sonra Erkan Ç., Ziya Can K., Oğuzhan B. ve ismi öğrenilemeyen kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Düğünde bulunan davetliler ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler A.E’yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Yaralanan kişiler ise ambulanslara bindirilerek kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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