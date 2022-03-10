Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Beylikdüzü istikametine seferi sırasında Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, başka bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Dört yolcunun hafif yaralandığı kazada arkadan çarpan metrobüsün ön camı çatladı, ön aksamında hasar oluştu.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan metrobüsler de çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Pendik’te lapa lapa kar yağdı Anadolu Yakasının çeşitli ilçelerinde etkili olan kar yağışı, Pendik’te de etkisini arttırdı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kar altında yürürken zor anlar yaşadı.