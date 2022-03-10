Türkiye Gazetesi

İzmir’in Bornova ilçesinde asma ağacını budamak üzere balkona çıkan 70 yaşındaki vatandaş, bir anlık dikkatsizlikle canından oldu. Sert bir şekilde yere düşen şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

3. KATTAN ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, saat 17.30 sıralarında Bornova ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 5493 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayri Korkmaz (70), evinin balkonundan asma ağacını budarken dengesini kaybedip 3.kattan yere düştüğü öne sürüldü. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken sağlık ekipleri de yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Hayri Korkmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Talihsiz adamın cansız bedeni olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Feci ölüm: Kestiği ağaç sonu oldu Ordu'da yaşlı bir adam, kestiği ağacın altında kalıp hayatını kaybetti

71 yaşındaki adam kestiği ağacın altında can verdi Balıkesir’in Kepsut ilçesinde yaşanan talihsiz olayda, cemaat üşümesin diye kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam canından oldu.

Yürüyüş yaparken üzerlerine ağaç düştü: 1 ölü, 1 yaralı Bolu’da 2 kişi Sülüklü Göl Tabiat Parkı’nda yürüyüş yaptıkları esnada üzerlerine kopmuş ağaç parçası düştü. Kazada 1 kişi öldü.