Çorum’a bağlı Hankozlusu köyünde O.G. ile komşusu Yılmaz Gökkaya (48) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine O.G, tüfekle Gökkaya’yı başından vurdu. Ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Köye çağrılan sağlık ekipleri Gökkaya'nın öldüğünü belirledi. Jandarma, kaçan zanlıyı kısa süre sonra yakaladı. O.G'nin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.
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