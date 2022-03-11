Türkiye Gazetesi

İstanbul'da özel bir bankada görevli B.A. (34), dün çalıştığı bankadan 140 bin avro (2 milyon 261 bin TL çalarak kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlının Kayseri'ye geleceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli, çaldığı paralarla Melikgazi ilçesindeki alışveriş merkezinde kıyafet alırken yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kağıthane'de 2 dakikada 1 milyon liralık soygun İstanbul Kağıthane'de maskeli 4 hırsız, bir kuyumcaya otomatik silahlarla girerek yaklaşık 2 dakika içinde 1 milyonluk liralık ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı.

Bakırköy'de banka soygunu: 25 bin TL çalarak kayıplara karıştı Bakırköy’de bir banka soygunu yaşandı. Hırsız önce güvenlik görevlisini rehin aldı, sonra da 25 bin TL’yi çalarak kayıplara karıştı.

Gaziantep'te kuyumcu soygunu! 500 bin liralık altın çaldılar Gaziantep’te bir kuyumcunun vitrin camını silah kabzasıyla kıran iki soyguncu yarım kilo altını çalarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 500 bin liralık altını çalan zanlıları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü özel ekip kurdu.