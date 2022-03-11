Türkiye Gazetesi

Erzurum’un Çat ilçesinden Bingöl istikametine doğru giden yolcu otobüsü karşı yönden gelen bir tır ile çarpıtı. Yürüklerin ağızlara geldiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kazanın şiddetiyle tırın tentesi tamamen zarar gördü.

BELEDİYE BAŞKANINDAN KAZA AÇIKLAMASI

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Erzurum - Bingöl karayolu Çat ilçesine 5 kilometre uzaklıkta Yukarı Çat mevkiinde meydana gelen kazada dikkatsizlik ve tedbirsizlik yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Yolun buzlu olması nedeniyle yolcu otobüsünün kayarak tıra çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Yaralılar Çat İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yolcu otobüsünde bulunan yolculara geçmiş olsun dileklerini ileten Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, ihtiyaçların giderilmesi konusunda göreve hazır olduklarını söyledi.

Yolcu otbüsünde ciddi maddi hasar oluştu.

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