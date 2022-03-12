Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyetler gösterip, Adana'ya gelerek buraya yerleşen yabancı uyruklu 3 kişiyi tespit etti. Harekete geçen TEM ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli timlerin de desteğiyle 1 Mart günü şafak vakti operasyonu düzenledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat polisleri, koçbaşı ile açılmayan ve arkası sürgülü olan bir evin demir kapısını, zırhlı araç ile vurarak kırdı. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DAEŞ’İN TÜRKİYE’DEKİ 5 SORUMLUSUNDAN BİRİ

Şüphelilerden Muhammed H.M.’nin (38) DEAŞ’ın Türkiye’deki 5 sorumlusundan biri olduğu, örgüt adına yardım adı altında para topladığı, bu paraları da esir tutulan ya da ölen örgüt üyelerinin ailelerine dağıttığı belirlendi. Diğer şüpheliler Abdullah T. (27) ile Abdulkerim S.’nin (26) ise bu paraları, götürülmesi gereken kişilere ulaştırdığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Ayrıca operasyonda ele geçirilen Muhammed H.M.’nin bilgisayar ve cep telefonunda yapılan incelemede, DEAŞ’a katılım için gerekli olan çeşitli evrak örneklerinin bulunduğu belirtildi. Evraklarda, örgüte üye olacak kişilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra örgütün hangi kısmında görev yapacaklarının sorulduğu kısımların bulunduğu saptandı. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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