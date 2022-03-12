Türkiye Gazetesi

Süper Lig yarışında liderliği rakiplerine kaptırmayan Trabzonspor’da yaşanan coşku ve heyecan kente yansımaya başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ndeki trafik ışıklarındaki “O sene, bu sene” görsel düzenlemesi bu sefer de toplu taşıma araçlarına yansıtıldı.

Belediye bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarına binen vatandaşlar, kartlarını okuttuğunda duydukları ses ile şaşırıyor.

Kartı okutan vatandaşlar ‘dıt’ veya ‘yetersiz bakiye’ sesi yerine artık “O sene, bu sene” sesini duyuyor.

Böyle olur devlerin dansı! Fenerbahçe ve Trabzonspor yenişemedi Bu maçta her şey vardı... İrfan Can 18’de atıldı... Trabzon 22’de Nwakaeme ile öne geçti... F.Bahçe onur mücadelesi verdi... Zajc tabelayı eşitledi... Premier Lig'i aratmayan futbol ve sayısız kaçan fırsatlarıyla bu maç için söylenecek tek şey: Tadı damakta kaldı...

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı berabere bitti Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı lider Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.