Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara girişi olacağı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine Adana-Mersin otoyolunda önlem aldı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis gelen iki farklı kamyonu durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 18 milyon 150 bin kaçak makaron, 2 milyon 500 bin kaçak doldurulmuş sigara ve 14 bin 400 sigara dolum makinesi ele geçirildi. Polis olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.
DAEŞ Türkiye sorumlusu Adana’da yakalandı! Adana polisi, DAEŞ Türkiye’de sorumlusunu yakaladı. Türkiye’deki 5 sorumlusundan biri olan şüphelinin örgüt adına yardım adı altında para topladığı, bu paraları da esir tutulan ya da ölen örgüt üyelerinin ailelerine dağıttığı belirlendi.