Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara girişi olacağı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine Adana-Mersin otoyolunda önlem aldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis gelen iki farklı kamyonu durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 18 milyon 150 bin kaçak makaron, 2 milyon 500 bin kaçak doldurulmuş sigara ve 14 bin 400 sigara dolum makinesi ele geçirildi. Polis olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.

DAEŞ Türkiye sorumlusu Adana’da yakalandı! Adana polisi, DAEŞ Türkiye’de sorumlusunu yakaladı. Türkiye’deki 5 sorumlusundan biri olan şüphelinin örgüt adına yardım adı altında para topladığı, bu paraları da esir tutulan ya da ölen örgüt üyelerinin ailelerine dağıttığı belirlendi.