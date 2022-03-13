Türkiye Gazetesi

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre 23 yaşındaki Uzman Çavuş Doğukan Ok evinde nişanlısı E.U ile telefonda görüştü. Uzman Çavuş nişanlısıyla görüşürken şaka yapmak için elindeki tabancanın tetiğine bastı.

NİŞANLISINA YAPTIĞI ŞAKANIN SONU ÖLÜMLE BİTTİ

Tetiğe basmasıyla kafasından ağır yaralanan uzman çavuşa silah arkadaşları yardıma koştu. Sağlık ekiplerin ihbarın üzerine olay yerine geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ok, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ok'un cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Şakanın böylesi: Dozunu kaçırıp ünlü fenomenin 700 bin TL’lik aracını hurdaya çevirdiler Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır’ın arkadaşları video için lüks aracı hurdaya çevirdi. Kındır’ın arkadaşları şakanın dozunu kaçırarak 700 bin TL’lik aracın içine beton döktü.