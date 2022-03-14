Türkiye Gazetesi

İstanbul’da 4 günlük kar tatili sonrasında vatandaşlar işlerine ve okula gitmek için yola çıktı. Vatandaşlar toplu taşımayı tercih etti. Yenibosna’da haftanın ilk iş günü trafikte yoğunluk yaşandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

Metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandığı görülürken saat 09.00 İBB Cep Trafik Uygulaması’nda trafik yoğunluğu yüzde 52 olarak ölçüldü.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi, uyarılar peş peşe geldi (12 Mart 2022 hava durumu) Meteoroloji İstanbul için saat verdi, vatandaşları yoğun kar yağışı konusunda uyardı. Bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini hissettirmeye başlayacak olan yoğun kar yağışının yarın sabah saatlerine dek sürmesi bekleniyor. Saat vererek uyarıda bulunan AFAD, "zaruri değilse dışarı çıkmayın" derken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Yerlikaya'dan da uyarılar peş peşe geldi.