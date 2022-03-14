Türkiye Gazetesi

Elazığ'da bir markette kasa kasa eksilen meyvelerin akıbeti, kamera takılınca ortaya çıktı. Görüntülerde gece saatlerinde gelen bir şahsın bir kasa meyveyi alarak gittiği görüldü.

SON BİR HAFTADA 3. VAKA

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Sakarya Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Kapalı marketin dışında bulunan manav tezgahına gelen bir şahıs, etrafı gözetledikten sonra bir kasa kiviyi alarak kayıplara karıştı. Markette son iki hafta içerisinde üçüncü hırsızlık olayının yaşandığı öğrenildi.

Hırsızın kimliği henüz belli olmadı.

Hırsızlık olaylarının ardından iş yerine güvenlik kamerası taktırdıklarını anlatan manav çalışanı Emrah Çetinkaya, “Her gün dükkanımız soyuluyor, malzemelerimiz çalınıyor. Kimin olduğunu bilmiyoruz. Önceden kamera kayıtları yoktu. Yeni kamera taktırdık. Yabancıların dükkana gelip dadanmasından kaç gündür maddi zararımız çok. Bir kasa kivi, portakal ve meyve çaldılar. Kimin olduğunu bilmiyoruz, bunu yapanların bulunmasını istiyoruz" dedi.

Hırsızlar, SMA hastasının bağış kumbarasını çaldı İzmir'de yürekleri sızlatan bir hırsızlık olayı yaşandı. İki kişi, girdikleri dükkândan SMA Tip-1 hastası için toplanan paraları çaldı.

Hırsızlardan bıktı musalla taşını park yeri yaptı Aydın’da hırsızlardan bıkan bir sürücü motosikletini musalla taşına park etti. Motosiklet sürücüsünün bu parkı, “Sonunuz burası olacak, o zaman ben de hakkımı helal etmeyeceğim” şeklinde yorumlandı.

Korumalarının yanında göz göre göre çaldılar... Merkel'e hırsız şoku Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in alışveriş yaptığı esnada cüzdanını çaldırdığı iddia edildi.