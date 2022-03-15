Türkiye Gazetesi

İzmir'de ikinci kuyumcu vakası vatandaşları tekrar mağdur etti. Geçtiğimiz haftalarda Gaziemir ilçesinde bulunan bir kuyumcunun yüksek kar vadettiği vatandaşların altınlarını toplayıp kayıplara karışmasının ardından benzer bir mağduriyet de Bornova ilçesinde yaşandı.

YÜKLÜ MİKTARDA ALTINLA KAYIPLARA KARIŞTI

Bornova'da Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kuyumculuk yapan V.Ş., yüksek kar vadettiği müşterilerinden yüklü miktarda altın toplayarak kayıplara karıştı V.Ş.'den haber alamayan vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayınca vakit kaybetmeden polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Kayıp kuyumcunun mağdur ettiği vatandaşların yıllardır tanıdığı, mahallenin esnafı olduğu için güvenip paralarını ve altınlarını emanet ettiği öğrenilirken, ekipler tarafından şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

40 GRAMLIK ALTIN GİTTİ

Kuyumcu V.Ş. tarafından mağdur edilen vatandaşlardan Yaşar Acılar, mahallenin esnafı olduğu, arkadaş oldukları için kendisine güvendiklerini ve altınlarını emanet ettiklerini söyledi. Kuyumcu ile 40 grama yakın bir altın alış verişi olacaklarını belirten Acılı, bileziklerin eşinin koluna büyük geldiği için küçültüp, kuyumcunun kendisine pazartesi günü teslim edeceğini söyledi.

Mağdur olan Acılar, " Biz de yıllardır tanıyıp güvendiğimiz için kabul ettik. Daha sonra onun dediği gün ve saatte geldiğimde dükkanı kapalı buldum. Telefon ettiğimde de telefonuna ulaşamadım. O an aklıma böyle bir olayın geldiğini düşündüm ve tahminim de doğru çıktı. Dükkanı kapatıp, kayıplara karışmış. Polis merkezine giderek şikayetçi olduk. Orada bizim gibi mağdur olan aileleri de gördük. Onlardan da değişik meblağlarda para alarak kaçmış" şekklinde konuştu.

İzmir'de vatandaşların kendisine güvenerek yüz binlerce liralık altınlarını teslim ettiği kuyumcu V.Ş, altınlarla beraber kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

'BU SEÇTİĞİ YOL ÇIKIŞ YOLU DEĞİL'

Kuyumcu V.Ş.'nin eşi ve çocuklarını da ardında bırakarak kaçtığını söyleyen Yaşar Acılar, kuyumcuya seslenerek "5 senedir alışveriş yapıyoruz kendisiyle. Bazen muhabbet ettiğimizde bir borç batağına girdiğinden söz ediyordu. Ama durumun bu seviyeye geleceğini tahmin edemedik. Bunu yapabilecek karakterde bir insan değildi. İki tane evladı var, eşi var. Onları bırakıp gitmesi sıkıntı. Burada öfkeli insanlar, onlara zarar verebilecek insanlar var. Biz bu olayların dışındayız ama kendisini bir arkadaşlık yaptığımız için uyarmak isterim. Her şeyin bir çözümü var. Belki biraz zamana yayılır ama borçlar ödenir. Bu seçtiği yol bir çıkış yolu değil" dedi.

'30 YILLIK EMEĞİM GİTTİ'

30 yıllık birikimini kuyumcu V.Ş.'ye kaptırdığını söyleyen Yılmaz Polat, "30 yıllık esnaf arkadaşlarız burada karşı karşıya iş yerlerimiz. 30 yıllık emeğimi götürdü kendisi. Altın olarak verdik kendisine. Nasıl olduğunu anlamadık. Bir anda gitti, kayıplara karıştı. En son Cumartesi günü görüştük sonra da ulaşamadım kendisine. Pazartesi günü de mesaj attı bize, çok üzgün olduğunu söylemiş. Dönsün istiyorum, itibarını kaybetmesin. Canımız çok yandı. 250 bin lira değerinde altınımı kaybettim" diye konuştu.

MAĞDURLARA KUYUMCUDAN MESAJ

Yüksek miktarda altınla kayıplara karışan kuyumcu V.Ş'nin mağdurlara "Alacaklarımı alamadığım için sizleri mağdur ettim. Bu olayı çözmek için elimden geleni yapacağım" şeklinde cep telefonu mesajı gönderdiği öğrenildi.

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