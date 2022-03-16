Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Erenler ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Avni Küçük evin çatısına takımının bayrağını asmaya çalışırken yere düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Trabzonspor taraftarı hayatını kaybetti. Avni Küçük’ün ölüm haberini alan Trabzonspor ise sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı.

TRABZONSPOR’DAN TAZİYE MESAJI

Bordo-mavili takım mesajda, “Sakarya’da evinin çatısına Trabzonspor bayrağı asarken yaşadığı kaza neticesinde hayatını kaybeden taraftarımız Avni Küçük’e Allah’tan rahme; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Öte yandan, Küçük’ün cenazesi Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi Türbe Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

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