Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da film sahnelerini aratmayacak bir olay yaşandı. Seyir halindeki tırda bir anda devrildi ve kaza sonucu yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönüşen tırın içinde kalan baba ve oğlunu yoldan geçmekte olan Dicle Elektrik Viranşehir İlçe İşletme Müdürlüğü’nde vardiya amiri olarak görev yapan Mustafa Korkmaz ile Lütfü Topkan kurtardı.

Viranşehir kavşağında önceki gün meydana gelen olayda seyir halindeki bir tır aniden yoldan çıkıp devrildi ve ardından alev aldı. Çevredekiler tarafından yapılan müdahaleler yoğun alevler nedeniyle sonuç vermedi.

O sırada yoldan geçmekte olan Dicle Elektrik Viranşehir İlçe İşletme Müdürlüğü’nde vardiya amiri olarak görev yapan Mustafa Korkmaz ile Lütfü Topkan, kazayı görüp durdu. Lütfü Topkan aracı park edip 112 Acil’i ararken, Vardiya Amiri Mustafa Korkmaz da tırda bulunanları kurtarmak için kaza yerine koştu.

Dicle Elektrik Viranşehir İlçe İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan Mustafa Korkmaz ve Lütfü Topkan, trafik kazasında alev alan tırın içerisinde mahsur kalan baba ile oğlunu kendi canlarını tehlikeye atarak kurtardı.

MÜDAHALE EDENLERDEN BİRİNİN SAÇLARI ALEV ALDI

Tırın kapısının camını kıran Mustafa Korkmaz, alevler içerisinde kaldığını gördüğü Fadıl Tekin’i çekip çıkardı. Tekin’in “Babam araçta” demesi üzerine çevreden gelenlerle birlikte bir kez daha alevler içindeki tıra giren Korkmaz, araçtaki ikinci kişiyi de çekip kurtardı.

Bu sırada koşarak gelen birinin alevlere elindeki battaniye ile vurması üzerine, alevler bir anda parladı. Alevler arasında kalanlar kaçışarak canlarını kurtarırken, saçları tutuşan biri kendi çabasıyla alevleri söndürdü.

ELLERİ YANDI AMA 'YİNE OLSA YİNE YAPARIM' DEDİ

Baba ile oğlunu kurtardığı sırada elleri yanan Dicle Elektrik çalışanı Mustafa Korkmaz Viranşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından taburcu edildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Korkmaz, alevler arasında kalan çocuğu gördüğünde kendi çocuklarını düşündüğünü belirterek, “Bu duruma seyirci kalamazdım. Kendimi de korumaya çalışarak alevlerin arasına daldım. Yine olsa aynı şeyi yaparım” dedi.

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 23 yaralı Şanlıurfa’da iki aile arasında kavga çıktı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada taşlar ve sopalar havada uçuştu. Kavgada 23 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da şehit düşmüştü: Cenazesini imam ağabeyi kıldırdı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde PKK'lı terörist tarafından el yapımı paylayıcıyla şehit edilen 3 askerden Piyade Teğmen Murat Alyakut memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Alyakut'un cenazesini imam ağabeyi kıldırdı.