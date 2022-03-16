Türkiye Gazetesi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Akçay Mahallesi kavşağında olay yaşandı. H.K. (54) idaresindeki otomobil seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Otomobilin yanmaya başladığını gören sürücü aracı yolun ortasında bırakarak ceketini alıp çıktıktan sonra itfaiyeye haber verdi.

Bu arada, çevrede durumu gören vatandaşlar yangın tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalıştı.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale ederek, yangını söndürdü.

Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan, otomobil yangını amatör kameralara da yansıdı.

Antalya'da mobilya atölyesi yandı, 3 kişi hastanelik oldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mobilya atölyesinde yangın çıktı, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sobayı yakmak istemişti, kendi yandı! Erzurum'da yaşanan olayda sobayı tinerle yakmaya çalışırken meydana gelen parlamada kıyafetleri tutuşan Emirhan Kurt’un, vücudunun farklı bölgelerinde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştu.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Sakarya’nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.