Türkiye Gazetesi

Erzurum’da kullanılmayan eski bir binanın merdiveninin giriş kısmı ve korkulukları bir gecede ortadan kayboldu. Sabah kalktığında görüntü karşısında şoke olan mahalleli ise kaybolan merdiven ve demirleri hırsızların çaldığından şüpheleniyor.

GİRİŞ KISMI BETONUYLA BİRLİKTE ORTADAN KAYBOLDU

İddiaya göre, Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde sahipleri tarafından terk edilen bir binanın merdiveni bir gecede kayboldu. Mahalleli, sabah evlerinden çıktığında bir gün önce yerinde duran merdivenin giriş kısmının betonuyla birlikte kaybolduğunu fark etti. Girişi kaybolan merdivenin havada duran halini gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.



Merdiven korkuluklarının ve giriş kısmının hırsızlar tarafından çalındığını iddia eden mahalle halkı, durumu polise bildirdi. Polis konuyla ilgili inceleme başlatırken, vatandaşlar, tehlike oluşturduğunu ifade ettikleri merdivenin onarılması veya yıkılmasını bekliyor.

Evlerinde oluşan çatlakların sebebi aileyi şoke etti! Afyonkarahisar’da evlerinin duvarlarında yaklaşık 10 yıldan bu yana sürekli meydana gelen çatlakları onarmaktan bıkan aile, jeoloji uzmanının yaptığı inceleme sonucu büyük bir şok yaşadı. İnceleme sonrası evin birkaç metre altından fay hattı geçtiği ortaya çıktı.

Sokak arasında görülüp merak uyandırmıştı! Prefabrik hayratın gizemi çözüldü Eskişehir’de yaklaşık bir hafta önce sokak arasında görülen ve üzerindeki yazıdan hayrat olduğu belirtilen prefabrik yapının sırrı çözüldü.