Türkiye Gazetesi

Kazım Ünal isimli bir vatandaş, evine gelen kargocuya getirdiği ürünün kargo bedelini karşı ödemeli olduğu için herhangi bir ücret veremeyeceğini söyledi. İkili arasında ücret nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavga, kargo çalışanının arkadaşlarıyla olay yerine tekrar gelmesiyle yeniden başladı.

BIÇAKLI SOPALI SALDIRDI

Sokak ortasında kargocuların bıçak ve sopalı saldırısına uğrayan vatandaş ise çevredeki bir markete sığındı. Kargo müşterisinin peşinden içeri giren saldırganlar ise burada vatandaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı.

Olayı gören vatandaşlar ise hemen durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ağır yaralı vatandaş, Esenyurt’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

Konu ile ilgili çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, M.A., S.A. ve H.G isimli üç saldırganı tespit ederek gözaltına aldı. İfadelerinde suçlarını kabul eden şahıslar, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığını tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bıçaklanan Kazım Ü.’nün ise yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verdiği öğrenildi.

İstanbul'da İETT otobüsüne silahlı saldırı İstanbul Kağıthane'de bir İETT otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otobüse 5 kurşun isabet ederken saldırının şoförle saldırgan arasında alacak verecek tartışması nedeniyle olduğu öğrenildi.