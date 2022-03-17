Türkiye Gazetesi

Ege Denizi’nin Ayvalık açıklarında bir lastik botla Midilli Adası’na gitmek isteyen bir grup göçmen Yunan unsurlarınca fark edildi. Yunan unsurlarının önlerini kesip, botlarını patlatarak Türk karasularına geri itilen 36 göçmen, Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki bir bot tarafından kurtarıldı.

Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

İzmir'de Türk kara sularına itilen 76 göçmen kurtarıldı İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 76 göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars’ta son buldu ​Afganistan’dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars’ta son buldu.