Türkiye Gazetesi

Karabük’te ikamet eden 75.Yıl Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri Oğuzhan U. (15) ve Ömer Yusuf U. (15), bu sabah evlerinden okula diye çıktı. Ancak ikili, okul yerine Yenişehir Mahallesi’ndeki Tabiat Orman Parkı’na gitti. Parkın iç kısımlarında tepelik bir alana çıkan gençler, öğle saatlerine doğru sınıf arkadaşlarına WhatsApp üzerinden konum attı, “Bunu ailemize ilet” diye mesaj yazdı.

ÖĞRENCİELR KORKUNÇ TABLOYLA KARŞILAŞTI

Ne olduğuna anlam veremeyen sınıftakiler, son ders zilinin çalmasıyla birlikte gönderilen konuma gitti, burada korkunç manzara ile karşılaştı. Oğuzhan ve Ömer Yusuf, arkadaşları tarafından ağacın dalında iple asılı halde bulundu. Gördükleri tablo karşısında şoka giren öğrenciler, hemen 112 Acil’i arayıp durumu bildirdi.

SIR PERDESİNİ CEP TELEFONLARI ÇÖZECEK

Yapılan ihbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, gençlerin öldüğünü belirledi. Güvenlik güçleri, ikilinin intiharının ardındaki sır perdesini çözebilmek için cep telefonlarını incelemeye aldı.

"YAZDIĞIMIZ NOTA BAKIN"

Bu arada, iki arkadaşın cesetlerinin 50 metre aşağısında okul çantaları ve yanındaki ağaç dalının altında “Telefonlarımızdaki notlara bakın’ yazılı kağıt bulundu.

KARABÜK VALİSİ GÜREL, OLAY YERİNE KOŞTU

Acı olaydan haberdar olan Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ormana gelerek polisten bilgi aldı. Oldukça üzgün olduğu görülen Vali Gürel, bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

İnceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından liselilerin cansız bedenleri, ormanlık alandan indirilip morga kaldırıldı. Gençlere otopsi yapılacak.

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