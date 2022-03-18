Türkiye Gazetesi

İzmir'de, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Süleyman Dinçarslan, arkadaşının evinde tabancasının ateş alması neticesinde kazara kendisini başından vurdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Dinçarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MEMLEKETİ KIRIKKALE'YE GETİRİLDİ

21 yaşındaki Dinçarslan'ın naaşı, memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Dinçarslan, Nur Camii'nde öğlen namazını müteakiben İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş'ta polis memuru görev başındayken hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta 37 yaşındaki polis memuru görevi başındayken hayatını kaybetti.

Polis memuru koca cinnet getirdi! 2 ölü, 1 yaralı Bursa'da cinnet getiren polis memuru koca, boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen adamı vurarak öldürdü. Olay sırasında yoldan geçen bir kadın ise kasığına isabet eden kurşun ile yaralandı.