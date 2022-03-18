Türkiye Gazetesi

Kent merkezinde bugün ilginç hava durumları yaşandı. Kapalı olan ve az da olsa serpiştiren kar, bazen yerine güneşli bir havaya bıraktı. Hatta bir taraftan yakıcı güneşle birlikte kar yağdı. Öğleden sonra havanın kapanması ile rüzgârla birlikte aniden başlayan kar yağışı zaman zaman görüş mesafesini hayli düşürdü.

Bazı vatandaşlar, Mart ayında yağan yoğun kar altında cep telefonlarını çıkartıp fotoğraflar çekerek anın tadını çıkardı, bazıları ise hazırlıksız yakalandığı yağıştan çevre esnafa sığınarak kaçmaya çalıştı.

Yaklaşık olarak 10 dakika süren kar yağışında tüm şehir beyaza büründü. Kar yağışının son bulmasıyla Eskişehirliler tekrar güneşin tadını çıkardı.

İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı Meteoroloji, İstanbul için kar uyarısında bulundu. Ardından okullar yarın tatil edildi. Kar yağışı ise gece saatlerinden itibaren yağmaya başladı.

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: Cumartesi gününe kadar sürecek Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kar yağışı uyarısında bulundu. Söz konusu yağışların cumartesi günü etkisini kaybedeceği öğrenildi.