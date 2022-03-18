Türkiye Gazetesi

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı görkemli bir törenle gerçekleşti. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden bir hafta boyunca yapılacak geçişlerin ücretsiz olduğunu duyurdu. Söz konusu müjdeyi duyan vatandaşlar köprüye akın etti.

BOŞ ARAZİDE ÇALIŞMALARIN BİTMESİNİ BEKLİYORLAR

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmasının ardından Erdoğan'ın köprünün 1 hafta ücretsiz olacağının müjdesini vermesiyle bir çok vatandaş köprüden geçmek için harekete geçti. Ancak Açılış töreni için sahne ve ses düzenlemesiyle birlikte yolun temizlenmesi gece yarısını bulacağı ifade edildi.

Yolun temizlenmesini bekleyen ve ücretsiz bir şekilde köprüden geçmek isteyen tır şoförlerinin de boş arazilerde beklediği dikkatlerden kaçmadı.

Uzman isimler değerlendirdi: Çanakkale Köprüsü ülkeye büyük fayda sağlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde açılışı yapılan dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü uzmanların da gündeminde. Ortak görüş köprünün ülkeye büyük fayda sağlayacağı yönünde oldu.

Çanakkale Köprüsü'nün şifreleri dikkat çekti, her yeri simgelerle dolu "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. Çanakkale Köprüsü, sahip olduğu özellikler dikkat çekti, her yeri simgelerle dolu, işte o ayrıntılar...

1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak, bu alanda ilk sıraya yerleşti. Hesaplamalar, bu projenin ekonomimize üretimde 5,3 milyar avro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar avro ilave katkı olacağına işaret ediyor" dedi. Erdoğan, "1915 Çanakkale köprüsünün araç fiyatı 200 lira olarak belirlendi. İlk bir hafta geçiş ücretsiz olacak" ifadelerini kullandı.

CHP'den 1915 Çanakkale Köprüsü yorumu: Çok güzel, iç açıcı, gurur verici 1915 Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Çanakkale'de tarihi bir günde yani bugün açılıyor. Dünyanın en uzun köprüsü olma özelliğini taşıyan köprüye CHP'den 'Çok güzel, iç açıcı ve gurur verici' yorumu geldi.